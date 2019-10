Sansone, l’ammazza big

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sarà di scena sabato sera a Torino contro la Juventus, partita proibitiva e in uno stadio difficile, ma i rossoblù possono appoggiarsi ad un vero e proprio ammazza big.

Si tratta di Nicola Sansone, capace in passato di segnare praticamente a tutte le migliori squadre della Serie A. L’ex Villareal ha debuttato a Bologna proprio contro la Juventus, era il match di Coppa Italia dell’anno scorso al Dall’Ara. Ma la sua specialità è segnare gol importanti. In carriera, come riporta Gazzetta, ha segnato quattro gol al Milan, quattro all’Inter, due alla Juventus, due al Napoli, uno alla Roma e uno anche al Barcellona quando giocava per il ‘sottomarino giallo’. Insomma, è lui l’ammazza big.