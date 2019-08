Sansone e Soriano sfidano il loro passato

Una sfida contro i propri ricordi quella di stasera contro il Villarreal per Nicola Sansone e Roberto Soriano.

I due calciatori hanno lasciato il club spagnolo per approdare a Bologna, Sansone lo ha fatto a gennaio mentre Soriano in estate disputando però il girone di andata con la maglia del Torino. Il Resto del Carlino in edicola oggi spiega come non siano solo i due calciatori l’unico punto di raccordo tra Bologna e Villarreal: le due squadre hanno infatti condiviso una buona parte del precampionato, affrontando gli stessi avversari. A differenza dei rossoblù, il sottomarino giallo spagnolo ha vinto 6-2 con l’Augsburg, si è imposto per 3-1 sul Colonia ed è stato sconfitto 3-1 dallo Schalke 04.