Sansone da record, è il secondo gol rossoblù più veloce del secolo

Qualche nota positiva la giornata di ieri l’ha lasciata. Non solo la fiaccolata dei tifosi che a distanza di un anno hanno riassaporato la vicinanza allo stadio Dall’Ara(seppur da fuori) e alla propria squadra.

Il pareggio contro il Benevento segna un piccolo record in casa rossoblù: il gol di Sansone, realizzato dopo 55 secondi, è il secondo segnato nel primo minuto di gioco dal Bologna in Serie A in questo secolo. Il primo lo aveva siglato Rodrigo Palacio al Napoli nel gennaio 2018, dopo appena 30 secondi. Si giocava al San Paolo, Donadoni sedeva sulla panchina rossoblù e i partenopei erano in piena corsa scudetto. Quella partita fu ricordata anche perchè Simone Verdi avrebbe sfidato proprio gli azzurri dopo aver rifiutato il trasferimento in Campania qualche settimana prima.

Fonte-Stadio