Sansone a caccia di una maglia da titolare

Il numero 10 rossoblù si candida per un posto dal 1' contro la Lazio dopo aver segnato e convinto contro il Cosenza

La prestazione sfornata in Coppa Italia contro il Cosenza da Nicola Sansone lo candida ad una maglia da titolare nell'undici rossoblù che affronterà la Lazio domenica alle 18.30.

Il numero 10 rossoblù, oltre a segnare il gol che ha permesso alla formazione di Mihajlovic di passare il turno, ha convinto anche nelle giocate, sempre pericolose e sempre nel vivo del gioco. Prende quota quindi l'ipotesi di vedere Sansone in campo dal 1' alla prima di campionato: al momento è favorito lui e non Barrow per affiancare Soriano alle spalle di Arnautovic, più lontano Orsolini.