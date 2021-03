San Remo – Mihajlovic: “Sarebbe stato un peccato avere Ibra senza i tifosi”

Intervistato da Amadeus, Sinisa Mihajlovic direttamente dal palco di San Remo, in compagnia dell’amico Zlatan Ibrahimovic, ha risposto ad alcune domande.

Il tecnico rossoblù ha ricordato e ripercorso il suo periodo più buio, ossia quello della malattia che lo colpì improvvisamente nel luglio di due anni, e la sua amicizia con il campione del Milan, il quale ha raccontato che: “Quando Sinisa era all’ospedale gli chiesi cosa avrei potuto fare per aiutarlo. Sinni mi rispose: vieni a giocare a Bologna! Da quel momento cominciò a chiamarmi tutti i giorni”.

La risposta di Mihajlovic non si è fatta attendere: “Ho capito la scelta di Ibra. Per la città di Bologna sarebbe stato un peccato avere Zlatan in campo senza pubblico. Diciamo ‘meglio così’. Zlatan merita lo stadio pieno con i tifosi”.

Terminata l’intervista, Sinisa assieme a Ibrahimovic e Fiorello ha cantato “Io vagabondo” dei Nomadi.