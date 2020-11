Qui Samp – Ecco chi recupera contro il Bologna

La Sampdoria ha ripreso i lavori questo pomeriggio in vista della sfida di domenica a Marassi contro il Bologna. Claudio Ranieri spera di recuperare alcuni infortunati, almeno per la panchina.

Migliorano le condizioni di Manolo Gabbiadini, che ha svolto gran parte della seduta odierna in gruppo. La sua convocazione non sembra in dubbio, potrebbe avere spazio nei minuti finali. Keita Balde, invece, non sarà probabilmente della partita: ancora terapie e fisioterapie per il senegalese. Saranno assenti per squalifica Tonelli e Augello.