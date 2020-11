Sampdoria-Nazionali: tutti gli impegni degli otto blucerchiati convocati

Non solo il Bologna ha i giocatori impiegati in giro per il mondo. Come riporta il sito sampdoria.it:

“Sono otto i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Danimarca – Mikkel Damsgaard

Amichevole: Danimarca-Svezia (mercoledì 11 novembre, ore 19.30, “Brøndby Stadion” di Brøndby)

Nations League – Lega A, Gruppo 3: Danimarca-Islanda (domenica 15 novembre, ore 20.45, “Parken Stadium” di Copenaghen)

Nations League – Lega A, Gruppo 3: Belgio-Danimarca (mercoledì 18 novembre, ore 20.45, stadio “Re Baldovino” di Bruxelles)

Gambia – Omar Colley

Qualificazioni Coppa d’Africa, Gruppo D: Gabon-Gambia (giovedì 12 novembre, ore 20.00, “Stade de Franceville” di Franceville)

Qualificazioni Coppa d’Africa, Gruppo D: Gambia-Gabon (lunedì 16 novembre, ore 17.00, “Indipendence Stadium” di Bakau)

Giappone – Maya Yoshida

Amichevole: Giappone-Panama (venerdì 13 novembre, ore 15.15, “UPC Arena” di Graz)

Amichevole: Giappone-Costa Messico (martedì 17 novembre, ore 21.00, “UPC Arena” di Graz)

Norvegia – Morten Thorsby

Amichevole: Norvegia-Israele (mercoledì 11 novembre, ore 18.00, “Ullevaal Stadion” di Oslo)

Nations League – Lega B, Gruppo 1: Romania-Norvegia (domenica 15 novembre, ore 20.45, “Arena Nationala” di Bucarest)

Nations League – Lega B, Gruppo 1: Austria-Norvegia (mercoledì 18 novembre, ore 20.45, “Ernst-Happel Stadion” di Vienna)

Polonia – Bartosz Bereszynski

Amichevole: Polonia-Ucraina (mercoledì 11 novembre, ore 20.45, “Stadion Śląski” di Chorzów)

Nations League – Lega A, Gruppo 1: Italia-Polonia (domenica 15 novembre, ore 20.45, “Mapei Stadium” di Reggio Emilia)

Nations League – Lega A, Gruppo 1: Polonia-Olanda (mercoledì 18 novembre, ore 20.45, “Silesian Stadium” di Chorzow)

Repubblica Ceca – Jakub Jankto

Amichevole: Germania-Repubblica Ceca (mercoledì 11 novembre, ore 20.45, “Red Bull Arena” di Lipsia)

Nations League – Lega B, Gruppo 2: Repubblica Ceca-Israele (domenica 15 novembre, ore 20.45, “Doosan Arena” di Plzen)

Nations League – Lega B, Gruppo 2: Repubblica Ceca-Slovacchia (mercoledì 18 novembre, ore 20.45, “Doosan Arena” di Plzen)

Slovenia Under 21 – Nik Prelec

Amichevole: Germania-Slovenia (giovedì 12 novembre, ore 18.15, “Eintracht-Stadion” di Braunschweig)

Amichevole: Slovenia-Russia (martedì 17 novembre, ore 18.00, “Stadion Ljudski vrt” di Maribor)

Svezia – Albin Ekdal

Amichevole: Danimarca-Svezia (mercoledì 11 novembre, ore 19.30, “Brøndby Stadion” di Brøndby)

Nations League – Lega A, Gruppo 3: Svezia-Croazia (sabato 14 novembre, ore 20.45, “Friends Arena” di Solna)

Nations League – Lega A, Gruppo 3: Francia-Svezia (martedì 17 novembre, ore 20.45, “Stade de France” di Saint-Denis)”.