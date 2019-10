Sampdoria in crisi nera, ma…

Domenica all’ora di pranzo arriva al Dall’Ara la Sampdoria, probabilmente la squadra che sta peggio in questo momento nella nostra Serie A. Il Bologna ha perso sabato sera contro la Juventus e non vince da oltre un mese nella famosa trasferta di Brescia, ma c’è chi sta attraversando un momento ancor più negativo. Ad oggi, dopo 8 giornate, l’ultimo posto in classifica recita infatti ‘Sampdoria’, ferma ad appena 4 punti.

Perso Giampaolo in estate, Ferrero ha scelto Di Francesco. Sbagliando, evidentemente. L’ex allenatore della Roma ha esordito con 0 punti nelle prime 3, incassando addirittura 9 gol per mano di Lazio, Sassuolo e Napoli. Poi alla 4^ giornata l’inaspettato successo casalingo contro il Torino, ma dopo di nuovo il buio. Altri 3 duri ko contro Fiorentina, Inter e addirittura Hellas Verona. Il presidente non ha quindi potuto far altro che esonerare il tecnico e rifugiarsi in Ranieri, che al suo esordio al Ferraris contro la Roma ci ha subito messo una pezza: ottimo 0-0 ottenuto contro i giallorossi. La Samp ha perso 6 partite su 8 ed è ultima in classifica, ma qualcosa si è mosso: l’arrivo del ‘Professore’ potrebbe aver cambiato qualcosa nei giocatori blucerchiati. Quagliarella, fermo ad un gol stagionale, in primis.