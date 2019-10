Grande affluenza al Dall’Ara per i prossimi due impegni di campionato in casa, con una nota apparsa sul sito ufficiale il Bologna comunica che si è superata la quota di 21.000 spettatori sia per la partita con la Sampdoria che per quella con l’Inter. Esauriti i distinti per il match con i blucerchiati, mentre con l’Inter non c’è più posto in Curva San Luca.