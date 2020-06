Sampdoria-Bologna, Medel: “Vittoria importante. Europa? E’ il sogno di tutti”

Vittoria fondamentale ieri sera del Bologna contro la Sampdoria allo stadio Marassi: i rossoblu superano 1-2 i liguri grazie al rigore di Barrow e al colpo di testa di Orsolini. Queste le parole nel postpartita ai microfoni di “Sky” di Gary Medel, autore di una prestazione di livello.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Questa vittoria è molto importante per noi, non è facile giocare qui a Genova. Torniamo a casa felici con i 3 punti in tasca. Sono d’accordo con il mister, serve più precisione anche se dopo 3 mesi fermi serve tempo per riprendere il ritmo. Europa? Beh è il sogno di tutti, ma dobbiamo continuare a lavorare, siamo una bella squadra”.