Sampdoria-Bologna, nelle ultime 5 trasferte a Marassi

Sampdoria e Bologna si sfideranno domenica alle 15 allo stadio Marassi di Genova. La squadra di Ranieri si trova davanti ai rossoblù in classifica di 3 punti. I blucerchiati arrivano dalla brutta sconfitta in casa del Cagliari per 3-0 e negli ultimi 5 incontri hanno raccolto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. I gol segnati in questo inizio di campionato sono 11 come i gol subiti. Il miglior marcatore della squadra è Quagliarella a quota 4 reti. Il Bologna, invece, viene dalla sconfitta in casa per 0-1 contro il Napoli e gli ultimi 5 risultati della squadra di Mihajlovic dicono 4 sconfitte e una vittoria. I rossoblù in queste prime 7 giornate hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 13 e Soriano è il capocannoniere con 4 gol.

