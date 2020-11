Sampdoria-Bologna, la partita degli ex

Sampdoria-Bologna si sfideranno domenica alle 15 a Marassi, sarà una match che vedrà incrociarsi ben 9 ex.

Lo stadio di Genova è molto conosciuto da alcuni giocatori rossoblù per un loro passato in blucerchiato. Si tratta di Da Costa (56 presenze), Poli (94), Soriano (136) e De Silvestri (109). Anche Mihajlovic ha vestito la maglia della Samp, con la quale ha fatto 110 presenze, ed è stato pure allenatore. Ci sono anche degli ex rossoblù che ora vestono la maglia della Doria: Ferrari (37 presenze), Ekdal (23), Ramirez (60) e Gabbiadini (31).