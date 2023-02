Sampdoria-Bologna, la moviola del Corriere dello Sport

Prova disastrosa per Irrati : voto 4. Il fischietto di Pistoia, ex internazionale, si trova spesso in ritardo rispetto allo svolgimento delle azioni e assegna due rigori quasi inventati. Anche il Var Banti (voto 4,5) impiega un'eternità a convalidare i due gol del Bologna , regolari a tutti gli effetti.

Il Corriere dello Sport spiega i diversi episodi della partita. Molta confusione sul gol di Soriano, dove non c'era bisogno dell'on field review: Schouten è sulla traiettoria del tiro ma è tenuto in gioco da Murillo. Il primo rigore dato alla Samp può rientrare nella categoria dei "rigorini": Lucumì è ingenuo nel mettere le braccia addosso a Gabbiadini, ma l'attaccante blucerchiato cade in modo plateale. Ancor più grave l'errore sul secondo penalty: la palla tocca prima il piede sinistro o la schiena di Sosa e poi gli carambola sul braccio appoggiato a terra; una dinamica di gioco che non può mai essere punita secondo le interpretazioni attuali.