Sampdoria-Bologna, assenza pesante per i blucerchiati

Domenica sera il Bologna farà visita alla Sampdoria: gara in programma per le ore 19.30 allo stadio Marassi di Genova. Mentre però i rossoblu ritroveranno Bani e Schouten dalla squalifica – anche se dovranno comunque ancora fare a meno degli infortunati Santander e Skov Olsen – i blucerchiati di contro faranno i conti con un’assenza pesante, proprio per volere del giudice sportivo. Mister Ranieri non avrà a disposizione Jakub Jankto.

Il centrocampista ceco infatti è stato ammonito ieri sera nel primo tempo contro la Roma. Diffidato, salterà il match di domenica contro il Bologna. Il classe 1996 è una pedina importante dello scacchiere blucerchiato: di certo, dunque, una piccola bella notizia per Mihajlovic.