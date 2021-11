Samp-Bologna, la moviola del Corriere dello Sport

Sotto la lente l'arbitraggio di Manganiello

La moviola del "Corriere dello Sport" è dura nei confronti dell'arbitraggio di Manganiello in Sampdoria-Bologna.

Il voto generale è 5 . In particolare, sono tre le situazioni su cui il direttore di gara doveva fare meglio.

In primo luogo manca il rosso per Colley, colpevole di aver colpito Arnautovic con il piede sinistro in scivolata, piegando la caviglia all'attaccante rossoblù: solo giallo secondo Manganiello.