Samp-Bfc, ecco la possibile formazione rossoblù

Potrebbero essere tre i cambi di formazione scelti da Sinisa Mihajlovic per la trasferta di domani sera contro la Sampdoria a Marassi.

In difesa appare scontato il ritorno di Mattia Bani al posto di Stefano Denswil, con l’ex Chievo giocherà Danilo con Tomiyasu e Dijks in fascia. Un’altra novità a centrocampo dove Poli potrebbe affiancare Medel al posto di Svanberg, con Schouten, di rientro dalla squalifica, inizialmente in panchina. Modifiche anche all’attacco dove Rodrigo Palacio dovrebbe tornare titolare al centro, con Orsolini largo a destra e Sansone a sinistra. Barrow arma tattica dalla panchina.