Il direttore sportivo del Modena è stato intervistato da Alessandro Marzocchi di Radio Nettuno

“Conservo bellissimi ricordi di Bologna, per me lavorare lì è stato come essere al Real Madrid. Credo di aver fatto il mio dovere portando il Bologna in Serie A, poi ci siamo separati. Gli ultimi anni sono stati travagliati visti i consiglieri che si inserivano nella gestione…”