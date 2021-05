Salutato Da Costa, rimane solo Mbaye della squadra che conquistò la A

di Andrea Paganelli

Nessuno lo avrebbe detto, visto che il senegalese arrivò in prestito con diritto di riscatto dall'Inter. Era la stagione 2014-15, i rossoblù avevano bisogno di un terzino e arrivò sotto le Due Torri un allora ventenne di belle prospettive. Ironia della sorte, Ibra giocò appena otto partite, segnando un solo gol ma pesantissimo, quello dell'1-0 finale contro il Lanciano. In questa stagione, le partite giocate dal senegalese sono state le stesse dell'anno in cadetteria, e anche le realizzazioni. Mbaye ha infatti realizzato il suo primo e unico gol contro la Lazio, match terminato poi 2-0 per i felsinei. Rimane lui della squadra che appena sette anni fa tornò nel massimo campionato l'unico esponente.