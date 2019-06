Salicini: “Speriamo che Pulgar rimanga”

“Tomiyasu l’ho approfondito, e posso dire che ha rotto gli stereotipi dei giocatori giapponesi. Sembra di grande personalità, ha fisico. Chiaramente sia lui che Denswil devono prima dimostrare sul campo il loro valore, sono ancora solo delle scommesse. Dobbiamo però aver fiducia in Sabatini. Svincolati dal Palermo? Non credo, siamo dirottati su altri profili. Hagi? L’under 21 dà la possibilità a questi ragazzi di mettersi in mostra, ma noi abbiamo Sabatini che non ha bisogno di questi palcoscenici per scovare i talenti. Destro? Dobbiamo fidarci di Mihajlovic, anche se su di lui pesa l’ingaggio: la decisione del mister è molto delicata”.

