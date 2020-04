Salicini: “Difficile parlare di ripresa, ma potrebbe esserci una estate di calcio”

Ripresa

Intervenuto a Sportoday su E’Tv, Marco Salicini ha espresso la sua opinione sul futuro calcistico della Serie A:

“E’ difficile da un lato pensare alla ripresa, dall’altro anche il calcio ha bisogno di una strategia. Il vento ora tira dal lato del 4 maggio con la possibile ripresa delle attività con tutti i protocolli del caso. Per la ripresa dei campionati si parla di fine maggio o inizio giugno, potrebbe esserci una estate di calcio. Anche in Premier hanno intenzione di andare oltre il 30 giugno e in Champions si parla di finale ad agosto”.