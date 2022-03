Salicini: “Costretti ad assistere ad un finale di stagione noioso”

Il commento di Marco Salicini

"Credo di aver capito come andrà a finire il finale di stagione, ossia saremo condannati ad assistere al solito finale di campionato immersi nella noia più totale. L'identità della una tipica squadra allenalta da Mihajlovic, in questo Bologna, non esiste più. De Zerbi al Bologna cosa ne penso? Magari, sarebbe un segnale che darebbe tanto entusiasmo"