Salernitana-Bologna, la moviola del Cor Sport: Bradaric-Ferguson non è rigore

L'episodio più controverso è quello del contatto in area tra Bradaric e Ferguson: giusto non assegnare il rigore. Secondo il Corriere dello Sport le immagini parlano chiaro e le proteste di Thiago Motta sono superflue. Un solo ammonito in tutta la gara (Orsolini per un fallo su Coulibaly). I quattro gol segnati nella serata sono tutti regolari. Nel complesso l'arbitro della sezione di Torino se la cava bene.