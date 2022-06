Sacco: “Vignato dovrebbe giocare un anno in Serie B da titolare”

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 21: Aaron Hickey of Bologna FC ( R ) competes the ball with Andrea Cambiaso of Genoa CFC ( L ) during the Serie A match between Bologna FC v Genoa CFC at Stadio Renato Dall'Ara on September 21, 2021 in Bologna, Italy. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

"Credo che la cosa migliore per lui sia sicuramente trovare una destinazione dove possa giocare titolare. In questo momento credo sia più adatto a un contesto di Serie B, per Vignato è fondamentale ritrovare la fiducia in sè stesso. Sarebbe comunque un campionato di buon livello dove c'è la possibilità di vedere anche delle belle partite e dove spesso vengono fatti giocare giovani. Penso sia il contesto perfetto per lui che finora ha giocato molto poco.

Il discorso della continuità è comunque legato a un discorso fisico. E’ vero che stiamo parlando di un classe 2000, ma credo che abbia bisogno di fisicità e sviluppo muscolare per giocare in Serie A, soprattutto nel suo ruolo dove tecnica e fisicità sono fondamentali. Come abbiamo già detto, Vignato è un giocatore che non si discute a livello tecnico, ma ribadisco che secondo me dovrebbe giocare almeno una stagione in B per crescere e tornare in A ancora più forte. Credo che giocare 1/3 delle partite in Serie A non serva a nulla a livello di crescita. Se prendi per esempio Gnonto o Cancellieri, che magari a livello tecnico possono essere anche inferiori a Vignato, fisicamente sono sicuramente una spanna sopra di lui e il Bologna dovrà lavorare su questo aspetto per migliorare Vignato".