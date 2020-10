Sacchi: “Coraggio per rifondare il calcio. Orsolini? Deve solo preoccuparsi di…”

Lunga chiacchierata di Arrigo Sacchi sul momento del calcio italiano in tempi di Covid, soluzioni, idee e coraggio per ripartire: ecco la ricetta di Arrigo con una infarinatura anche in chiave rossoblù.

“E’ un problema storico italiano – ha affermato Sacchi – L’ultima volta che siamo andati all’attacco c’erano i romani, da lì in avanti c’è stata solo sopravvivenza. Senza cultura si vive nel passato limitandoci all’opportunismo. Serve rapidità nell’innovarsi e coraggio”.