Sabatini: “Nel Bfc 3-4 giocatori da big. Tomiyasu? La Roma non lo ha chiesto”

Intervistato da Tele Roma 56, il dirigente rossoblù Walter Sabatini ha parlato, tra i tanti temi trattati, anche del futuro di Takehiro Tomiyasu.

Incalzato dai giornalisti romanisti su quali giocatori del Bologna potrebbero giocare nella Roma, il coordinatore tecnico ha cercato di glissare il più possibile: “Nel Bologna ci sono 3-4 giocatori molto forti e che potrebbero giocare nelle prime della classe”, le parole del coordinatore, pungolato poi su Tomiyasu “La Roma non lo ha chiesto, ma di sicuro il giapponese lo prenderebbero in tanti, ma non siamo qui a fare mercato”.