Sabatini: “Offendere Saputo è un’infamia. Sull’attaccante dico che…”

Nell’edizione pomeridiana di Sky Sport 24 è intervenuto il direttore del Bologna Walter Sabatini che ha parlato del mercato rossoblù e del momento della squadra. Inoltre ci ha tenuto a fare un commento su Saputo. Ecco le sue parole:

“L’intenzione del Bologna è quella di tenere Svanberg come tutti gli altri e Massara il giocatore non me l’ha mai chiesto. Interessa a tante società che lo stanno seguendo, ma il Milan non l’ha chiesto e lui come gli altri non è sul mercato”.