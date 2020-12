Sabatini: “Libro di Mihajlovic straordinario come lui. Contro l’Inter…”

Questo pomeriggio a Sky Sport 24 è intervenuto Walter Sabatini. Il direttore dell’area tecnica del Bologna, ha parlato del libro di Sinisa Mihajlovic, dell’Inter e del Bologna:

“Il libro su Mihajlovic ha una narrazione straordinaria, ha grande struttura, ritmo ed è avvincente. È stato trovato un espediente letterario per cui non viene fatta una storia cronologica della vita di Sinisa, ma attualizzano e descrivono al presente la sofferenza che ha avuto nell’ultimo anno con flash veloci e opportuni. In questi flash c’è tutta la vita di Sinisa raccolta e tutta la sua esperienza drammatica e tragica. Questo libro va letto da tutti, soprattutto da chi lo critica per capire che persona è Sinisa. È un’opera letteraria importante, molto godibile, che rende chiara la sua persona e la sua essenza”.