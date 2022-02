Sabatini: “Il pareggio lo prendo volentieri”

Le parole di Walter Sabatini

"Sono orgoglioso della prestazione fatta - le sue parole a Dazn - Siamo una squadra assemblata in pochi giorni ma che ha uno spirito eccezionale. Anche oggi in svantaggio contro una squadra forte non abbiamo perso il campo e sono contento. Vogliamo proseguire a fare risultati e il pareggio ci dà continuità, sappiamo che la salvezza si giocherà in pochi punti e il pari di oggi lo prendo volentieri".