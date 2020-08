Sabatini: “Il mio futuro è a Bologna”

Il futuro di Water Sabatini sarà in rossoblù. Negli ultimi giorni erano circolate diverse voci su un suo possibile ritorno alla Roma, che ha appena cambiato proprietario, ma è stato lo stesso ds ad annunciare che anche nella prossima stagione il suo lavoro continuerà sotto le Due Torri.

“Ho letto tante cose sui giornali in questi ultimi giorni, rumors o solo sussurri che mi avvicinano alla nuova proprietà della As Roma come possibile ‘candidato’ per il posto da direttore sportivo del club – le parole di Sabatini ai microfoni dell’Ansa, riportate da Il Resto del Carlino – Pur amando ancora molto la piazza romana e i suoi tifosi, sono impegnato con tutto me stesso nel progetto che porto avanti da oltre un anno come direttore tecnico del Bologna Fc e del Montreal Impact e non intendo spostare la mia attenzione da qui. Nutro un profondo senso di lealtà e rispetto per Joey Saputo, il migliore dei presidenti”. Dichiarazioni al miele quindi anche nei confronti di Saputo: Walter Sabatini non ha alcuna intenzione di muoversi da Bologna.