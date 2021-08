Sabatini: “Faremo fatica ad intervenire ancora sul mercato”

Il coordinatore tecnico rossoblù ha confermato che non lascerà il Bologna

"È esistita concretamente la possibilità che io potessi interrompere il mio rapporto col Bologna, spesso mi sono chiesto della mia utilità all’interno del Club. Ma a maggior ragione dopo una partita come questa non è possibile andarsene: questa situazione mi inchioda alle mie responsabilità, si resta e si combatte. Dopo questa sconfitta non mi pongo neanche più domande: chiedo scusa a tifosi e Presidente per un risultato così. Allo stato attuale abbiamo investito molto quindi faremo fatica ad intervenire ancora sul mercato, più che altro bisogna intervenire sulla mentalità dei giocatori".