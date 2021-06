Sabatini: “Faccio a Eriksen gli auguri di pronta guarigione. Kjaer? Un leader”

"Sulle qualità di Kjaer non ho mai avuto il minimo dubbio, ma la Roma non perdona se commetti uno sbaglio nel momento sbagliato e mi dispiacque quando andò via. Nel 2011, quando lo portai a Roma, non aveva nemmeno 23 anni, doveva crescere, avremmo dovuto essere pazienti, insistere. E' cresciuto molto e non si diventa leader della difesa del Milan per caso. Oggi è un signor difensore e un grande leader".