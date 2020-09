Sabatini: “Al Bologna sto benissimo”

Walter Sabatini non ha rimpianti. Il direttore sportivo a Bologna ha trovato la sua dimensione, come lui stesso sottolinea ai microfoni de La Repubblica: “Al Bologna sto benissimo”. Un po’ di rammarico però scorre nelle sue vene, ed è legato alla passata esperienza all’Inter.

“Al Bologna sto benissimo, ma sono amareggiato perché là non ho espresso nulla – ha spiegato Sabatini – Dovevo aspettare, ho avuto fretta. Avevo pensato a un network internazionale che con un mercato parallelo potesse sostenere quello dell’Inter. Poi il premier cinese ha declassato il calcio e ho perso fervore. Ci ho rimesso la salute ad andare una settimana al mese in Cina, con quelle soste di sette ore all’aeroporto di Hong Kong a fumare in uno scantinato a -10 gradi”. Insomma, tornasse indietro probabilmente lascerebbe scorrere più tempo prima di salutare definitivamente i nerazzurri. Ma quel che è stato ormai è stato: il suo futuro è senza dubbio sotto le Due Torri.