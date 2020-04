Rottura tra Sky e la Lega Calcio

Rischio di ingiunzione sull’ultima rata di diritti tv.

Come noto prima Sky, che ha mandato una lettera in Lega Calcio, poi anche Dazn e Img (per i diritti all’estero), hanno chiesto uno sconto o un riequilibrio sull’ultima tranche di diritti tv per partite non ancora disputate o, in caso di ripresa, con un prodotto diverso rispetto a quello originariamente acquistato (porte chiuse e quanto altro).

La lettera di Sky ha irrigidito la Lega che minaccia di andare avanti anche per vie legali. Secondo il Corriere dello Sport, nella riunione di ieri i club di Lega hanno deciso di andare avanti ed emettere le fatture attendendo i bonifici per i primi di maggio. Qualora non arrivassero si passerebbe all’ingiunzione di pagamento.

La situazione: Sky ha proposto un taglio di circa 120 milioni di euro in caso di ripresa del campionato, mentre si sale a 250 milioni nel caso in cui la Serie A non ripartisse, Dazn ha invece chiesto di posticipare temporaneamente il termine di pagamento del 2 maggio, mentre Img ha proposto il rinvio dell’ultima rata al primo di luglio.