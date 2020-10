Rottura del perone per Poli: ecco i tempi di recupero

Lo scontro di gioco con Kucka durante Bologna-Parma costa caro ad Andrea Poli.

Al mediano rossoblù è stata riscontrata la frattura composta del perone destro, per lui i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi. L’ex Milan e Samp dovrà infatti rimanere ai box per circa due mesi e ora bisognerà capire se il Bologna, in un reparto comunque lungo, avrà necessità di intervenire sul mercato.

‘In seguito ad uno scontro di gioco in occasione della gara col Parma – si legge nella nota del Bologna – ad Andrea Poli è stata riscontrata una frattura composta del perone destro, con tempi di recupero di circa 45-60 giorni.