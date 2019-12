Rossettini ritrova il Bologna

Oggi il Bologna farà visita al Lecce allo stadio Via del Mare, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. Fra i salentini c’è però anche una vecchia conoscenza dei rossoblu, vale a dire Luca Rossettini. Il difensore centrale classe 1985 – fin qui sempre impiegato da Liverani tranne una volta per squalifica – è un ex Bologna.

Il ragazzo ha infatti vestito la maglia rossoblu nella stagione 2015/16, arrivando dal Cagliari. Rossettini ha totalizzato quell’anno 29 presenze in campionato ed 1 in Coppa Italia: piuttosto prolifica l’avventura emiliana per lui, che ha messo a segno 3 gol e 1 assist in Serie A.