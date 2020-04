Dario Ronzulli, intervenuto E’Tv Rete 7, parla della possibilità di ripresa del campionato, ipotizzando anche un’ipotetica data per la ripartenza: “Il 4 maggio resta una data di riferimento, è chiaro che per coerenza e rispetto a quanto detto negli ultimi giorni, il mondo del calcio debba mettersi d’accordo e ripartire.

Prima di poter iniziare però è necessario mettere tutti i diretti interessati nelle condizioni migliori per poter lavorare”.

