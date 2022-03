Ronzulli: “Venezia-Virtus importante per la classifica. F? Pronta per il derby”

È intervenuto Dario Ronzulli a “Sport Today” su èTV RETE 7, in collegamento da Venezia per seguire la partita di Eurocup di stasera tra Venezia e Virtus. Ha poi parlato anche dell'andamento della Fortitudo:

"Sarà una gara sicuramente importante per la classifica in Eurocup: degli scontri diretti per le posizioni alte della classifica la Virtus ne ha vinta uno solo proprio contro il Venezia all’andata. Ci sarà Hackett mentre Shengelia ancora no.

Venezia ha avuto una stagione un po’ travagliata: probabilmente non ha fatto le operazioni corrette di mercato, ha pagato l’assenza di Bramos che è un equilibratore che ti permette di aprire il campo in attacco in modo migliore dei suoi compagni. Ha riscontrato più difficoltà in campionato che in Eurocup, sta attraversando una stagione con più bassi che alti ma è comunque una squadra esperta e di talento."