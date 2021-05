Ronzulli: “Su Vignato andrei cauto. Mihajlovic? In caso di addio prenderei Italiano dello Spezia”

"Miglior prestazione per distacco contro la Fiorentina, è ovvio che ora c'è molto entusiasmo verso di lui. Io aspetterei comunque a giudicarlo, non si può non tenere conto anche dei demeriti della difesa viola. Tecnicamente e tatticamente è molto maturo, l'azione che mi ha sbalordito di più è stata la chiusura su Vlahovic, di fisico. Grande senso del tempo e dello spazio, è un giocatore che ha dimostrato di stare in Serie A, ora deve riconfermarsi. Prelazione sul fratello Samuele? Molti addetti ai lavori dicono che sia più forte, il Bologna ha provato a portarlo qui ma non c'è nulla di scritto. C'è però una specie di corsia preferenziale verso il Chievo".