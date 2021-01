Ronzulli: “Su Swiderski ci sono tre certezze. Palacio titolare contro la Juventus”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Dario Ronzulli per parlare dello scambio Calabresi-Faragò, di Swiderski, obiettivo numero uno per l’attacco. Ecco il suo commento:

“Sullo scambio Calabresi-Faragò, a quanto risulta, mancano solo questioni di tipo burocratico e le visite mediche per il giocatore del Cagliari. L’accordo tra i club è totale e Calabresi ha già sostenuto le visite mediche. Non ci sono al momento le indicazioni per un affare saltato. Il club sardo va a prendere un giocatore più adatto a fare il terzino destro difensivo, mentre i rossoblù un giocatore che farà la riserva di De Silvestri con la caratteristica di essere più offensivo”.