Ronzulli: “Samp insidiosa, le prossime due partite sono decisive per il Bfc”

A pochi giorni dalla delicata trasferta di Marassi, il collega Dario Ronzulli ha parlato a Sportoday della situazione in casa Bologna. Il suo commento:

“Non è una Samp in crisi di gioco, è una squadra che non è mai stata scintillante con un allenatore che bada al sodo, ed è comunque una trasferta insidiosa – ha affermato – La Samp ha bisogno di fare punti e domenica vorrà riprendere il filo con i tre punti, quando si incontra una formazione disperata bisogna sempre pareggiare l’atteggiamento mentale in campo. Sarà una partita difficile, il vantaggio del Bologna sono due giorni in più di riposo”.