Ronzulli: “Inglese è il nome più probabile per l’attacco”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Dario Ronzulli per parlare del mercato del Bologna e della Virtus che questa sera sarà impegnata contro Pesaro:

“Sicuramente il Bologna dovrà fare qualcosa sul mercato, non perché abbia esigenze estreme come successe due anni quando la classifica piangeva, ma perché è una squadra che ha bisogno di due innesti. I rinforzi riguardano gli stessi di quest’estate, ovvero un difensore centrale affidabile e una punta che sia in grado di reggere il peso dell’attacco e segnare più di Palacio. Questi elementi mancano soprattutto a livello numerico, vista anche la quasi certa partenza di Denswil. Mi interessa molto il discorso legato all’andare a prendere giocatori anche in prestito secco, perché fare investimenti sarebbe poco conveniente dal punto di vista economico”.