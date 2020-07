Ronzulli: “Il gol subito è frutto di un brutto errore di squadra”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Dario Ronzulli ha discusso della sfida tra Bologna e Cagliari. Il giornalista ha affrontato i temi emersi dalla sfida di ieri del Dall’Ara, dal fuorigioco sul gol sardo, alle prestazioni di Soriano e Medel, fino alle occasioni gol mancate dagli emiliani. L’intervento di Ronzulli si è concluso aprendo una parentesi di basket con le situazioni di Virtus e Fortitudo. Ecco le sue parole.

“Con il Cagliari è stata un’occasione mancata. Il pareggio nello scontro diretto è stato un peccato. Il Milan è stato frenato dalla Spal e le occasioni sono state create ma non sfruttate. Senza il gol subito si sarebbe portato a casa il risultato. Questo sta diventando un macigno per il salto di qualità. Per difesa intendo fase difensiva, non interpreti del reparto. Nel complesso la partita è stata molto godibile, un peccato che il risultato non abbia sorriso all’ottima prestazione”.