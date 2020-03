Ronzulli: “Il 23 marzo la soluzione sul campionato, ma occhio ai ricorsi”

Intervenuto a Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Dario Ronzulli ha affrontato il tema stop ai campionati.

“Nel regolamento della Figc non c’è scritto nulla in relazione ad un campionato non terminato, non c’è una norma precisa e il Consiglio Federale deve decidere sulla base di un accordo tra le parti – ha affermato – Il 23 marzo ci sarà un altro Consiglio Federale in cui si deciderà cosa fare se il campionato non dovesse concludersi. Le ipotesi sono tre: fare riferimento alla 24esima giornata, cioè con tutte le squadre a pari giornate, in questo caso la Juve sarebbe campione d’Italia, la seconda sarebbe fare i playoff, ma serve una formula e una data, la terza è non assegnare lo Scudetto consegnando alla Uefa le qualificate alle coppe europee. In coda c’è un problema, perché se la B non facesse i playoff la terzultima della A resterebbe salva. E’ una situazione straordinaria che potrebbe produrre diversi ricorsi per quelle società che dovessero ritenersi penalizzate”.