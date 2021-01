Ronzulli: “Domani partita complicata e il Bologna deve stare attento. Su Pato…”

Dario Ronzulli è intervenuto nella prima edizione di Sportoday per esprimere il suo punto di vista sulla partita di domani, Bologna-Verona e un commento su alcuni giocatori rossoblù. Ecco le sue parole:

“Senza dubbio sarà una partita complicata, il Verona ha delle qualità ben evidenti, un’identità precisa e definita e meritano questa posizione in classifica anche perché subiscono pochissimi gol. Silvestri è uno dei portieri migliori del campionato, ma in generale la difesa non lascia troppo spazio alle iniziative degli avversari. Non sono assolutamente da sottovalutare e il Bologna deve stare attento”.