Ronzulli: “Barrow centravanti è una necessità. Antov? Ha personalità”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Dario Ronzulli ha fatto il punto sul momento del Bologna, a due giorni dalla trasferta di Parma, e della Virtus, con le condizioni di Marco Belinelli in primo piano. Ecco il suo commento:

“E’ una partita troppo importante quella di domenica per fare calcoli sulla condizione di alcuni giocatori. Orsolini se sta bene giocherà, anche se la valutazione definitiva arriverà solo all’ultimo. Oggi comunque si è allenato quini un segnale positivo c’è. Palacio o Barrow? Il Bologna ha bisogno di garanzie al momento, ma Barrow prima punta è una necessità più che un esperimento. Skov Olsen centravanti sarebbe un esperimento. Chi a centrocampo? Se stesse bene avrei messo Medel, non so poi quali siano le condizioni di Poli. Alla fine dovrebbe essere Dominguez il favorito, soprattutto per il tipo di gioco del Parma”.