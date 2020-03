Romano Fogli: “Bologna è la mia squadra, in quarantena riguardo lo spareggio…”

Intervenuto in collegamento telefonico su E’ Tv Rete 7, Romano Fogli rivive alcuni dei suoi momenti storici con la maglia rossoblu.

Nelle sue parole, rotte dall’emozione, l’ex centrocampista rossoblu, protagonista dello scudetto del ’64, dimostra tutto l’affetto e l’amore nei confronti della piazza rossoblu:

“I tifosi del Bologna mi portano nel cuore, ricevo chiamate da moltissime persone che si preoccupano per me. Sono molto legato a questa piazza che mi ha dato tanto e continua a farlo.

A 82 anni fa piacere ricevere questi attestati di stima. Ogni tanto parlo con Trapattoni, sento l’affetto anche da parte dei miei ex compagni di squadra”.