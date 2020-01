Roma-Bologna, le info sulla trasferta

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna riporta le informazione diramate dalla Roma, in merito alla sfida di venerdì 7 febbraio. La vendita dei biglietti è aperta nel settore Distinti Nord Ospiti al costo di 35€ + diritti di prevendita presso i punti Vivaticket oppure online qui.

Si aggiunge inoltre che finché non si esprimerà l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, l’acquisto dei biglietti è vincolato al possesso di una Fidelity Card. La sfida in programma all’Olimpico è valevole per la 23′ giornata di Serie A.