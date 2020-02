Roma-Bologna, i precedenti

Venerdì sera il Bologna aprirà la 4^ giornata del girone di ritorno di Serie A: i rossoblu saranno di scena all’Olimpico di Roma contro i giallorossi. Le due squadre si sono affrontate in totale nella loro storia ben 150 volte, ed il bilancio è in sostanziale equilibrio: 50 vittorie rossoblu, 46 pareggi e 54 successi giallorossi. Considerando solo le sfide giocate nel Lazio, però, i padroni di casa sono in vantaggio per 33 trionfi a 18.

La gara d’andata al Dall’Ara è terminata 1-2 per la squadra di Fonseca, che tra le polemiche ha avuto al meglio all’ultimo secondo grazie al gol di Dzeko. L’ultima volta che i rossoblu hanno battuto i giallorossi era il settembre 2018, ma quel 2-0 è stato ottenuto davanti ai propri tifosi. Per ritrovare l’ultimo successo degli ospiti all’Olimpico bisogna tornare al settembre 2012: quel Bologna ebbe la meglio per 2-3 grazie alla rete di Diamanti e alla doppietta di Gilardino. Gli ultimi precedenti, però, non sorridono alla formazione emiliana: tra casa e trasferta, infatti, le 2 appena citate sono le uniche vittorie negli ultimi 15 anni esatti.