Roma-Bologna, i convocati: tante assenze, manca anche Bardi

I convocati per domani

Cinque assenze nel Bologna che domani affronta la Roma. A Bonifazi, Barrow e Zirkzee, si sono aggiunti i nuovi infortunati di ieri De Silvestri e Bardi, fermati da problemi muscolari e non convocati per l'Olimpico. Di fatto, la riserva di Skorupski sarà il giovane Bagnolini. Restano invece esclusi per scelta tecnica Kasius e Vignato, ormai dichiaratamente sul mercato.