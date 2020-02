Partita fondamentale per il cammino rossoblu quella dell’Olimpico in programma venerdì 7 febbraio alle 20.45.

I rossoblu in piena emergenza a centrocampo incontrano una Roma che perde Pellegrini per squalifica ma ritrova due pedine importanti come Pastore e Mkhitaryan.

Ecco i potenziali undici giallorossi in campo contro il Bologna:

Lopez,Santon,Mancini,Smalling,Spinazzola;Pastore,Veretout,Under,Perotti,Kluivert,Dzeko.

Fonte: Gazzetta dello Sport